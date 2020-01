Hòmber di Arnhem detené pa robo di informashon di 12 bion hende

ARNHEM—Polis a detené un hòmber (22) ku a ofresé informashon di 12 bion usuario i nan kódigo sekreto riba internet.

Usuarionan por paga i baha e informashon. Nunka antes polis no a haña un kaso di tal grandura. Polis a tene entrada den dos bibienda. Den kas di e sospechoso polis a haña aparato profeshonal. E hòmber tabata ofresé e informashon via e website weleakinfo.com. E ta keda sospechá di poseshon, robo i benta di informashon di usuarionan. E pregunta kardinal di polis ta unda el a haña tantu informashon. E hòmber tabatin un ròl fasilitadó den krímen sibernetiko. Segun e hefe di team ‘cybercrime’ e fasilitadónan tin un ròl importante den kombatimentu di kriminalnan sibernetiko. No ta konosí tampoko di ken e informashon ta. Konseho di polis ta na usuarionan pa kambia ‘password’ regularmente. E detenshon di e sospechoso ta resultado di koperashon entre polis hulandes, National Crime Agency (NCA) Inglatera, FBI merikano i Bundeskriminalamt Alemania. Polis a haña un tep di NCA ku a keda investigá pa e team di krímen sibernetiko di Oos-Nederland. Den e investigashon internashonal di NCA tambe a detené un hòmber (22) di norte di Irlandia. FBI a saka e website ‘weleakinfo.com’ for di aire. E investigashon ta kontinuá.