Hulanda mester paga víktimanan Hawija

DEN HAAG—Diferente persona ta eksihí kompensashon di estado hulandes pa destrukshon di e bario irakí Hawija den 2015.

E víktimanan ta haña asistensia hurídiko di abogado Liesbeth Zegveld ku ta preparando un kaso kontra estado hulandes. Entretantu 60 hende a mèldu serka e abogado pasobra nan kier kompensashon di estado hulandes pa e daño kousá. E kantidat por subi. E profesora, spesialisá den derechonan di guera, ta traha huntu ku e organisashon Al Gad. Ya míles di hende a mèldu serka e organisashon. Al Gad ta tratando for di oktober riba e kaso Hawija. Hawija tabata okupá den 2015 pa Islamitic State (IS). No tabatin hospital ni gobièrnu lokal pa registrashon. Kasonan mortal mester keda konfirmá pa testigunan i heridonan mester bini ku prueba. Segun e organisashon no ta tur melding ta víktimanan di e bòm hulandes. Zegveld ta puntra su mes si estado ta keda insistí ku nan a aktua korekto pero ku e informashon riba e kantidat di eksplosivo den e fábrika i serkania di siudadanonan tabata inkorekto. E abogado ta spera ku Hulanda lo karga su responsabilidat pa e víktimanan di Hawija. Den 2015 avionnan F-16 hulandes a ataká fábrika di bòm di IS. Den e atake a destruí un bario tambe. A resultá ku den e fábrika tabatin muchu mas eksplosivo ku a kalkulá. 70 persona a muri den e atake i 100 persona a keda heridá. Gabinete hulandes a aseptá esaki den oktober 2019, despues di a ninga ku tabatin sivilnan ku a muri den e atake.