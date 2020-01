Intento di huida violento di prizòn Zutphen; 4 detenshon

ZUTPHEN—Un intento di huida for di prizòn na Zutphen a frakasá i kuater persona a keda detené, segun polis.

Posiblemente tur ta envolví den e intento di huida. Agentenan a yega riba tereno di instituto penitensiario na Zutphen despues di un melding di un vehíkulo kimando. Segun polis diferente persona tabata purba kibra drenta prizòn pa yuda un prezu hui. Pero agentenan a yega na tempu pa frustra e plannan di huida. Tabata un insidente violento segun e bosero. Polis a sera henter e área i pidi asitensia di helikòpter. Agentenan a haña pista di un outo sospechoso i a start un persekushon. Na Zevenaar e outo a stòp i un dje okupantenan a hui na pia. Despues polis a lòs un tiru di atvertensia na altura di Wehl kaminda a detené e tres otronan. No ta konosí si e sospechosonan tabata armá. Tabatin un bon koperashon entre polis aleman, reshèrshi i marechaussee. Segun Telegraaf ta e prezu kondená na bida largu Omar L ta esun ku kier a hui. Su abogado Janssen no sa si esaki ta kuadra. E no tabatin kontakto ku su kliente. Polis tampoko no kier konfirmá ku ta Omar L. Omar L a keda trasladá ku helikòpter pa e instituto ku èkstra na Vught. Den mesun prizòn tin prezunan manera Taghi ku Holleeder. Yudansa den huida ta kastigabel, hui mes no ta kastigabel. Gabinete kier hasi esaki kastigabel. Omar L. a keda sentensiá den 2019 na kastigu di bida largu pa su partisipashon den diferente asesinato i intentonan di asesinato den mundu kriminal di Amsterdam.