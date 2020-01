Otro kriminal hulandes detené na Dubai

AMSTERDAM/DUBAI—Outoridatnan na Dubai a detené e kriminal hulandes Khalid J segun fuentenan di Parool.

Khalid i 35 aña ta keda sospechá di ta miembro di un organisashon kriminal ku a laga ehekutá diferente asesinato den baho mundu. Ministerio Públiko no ta duna informashon pa no stroba e investigashon pero ta bisa riba nan Twitter ku outoridatnan hulandes a detené un hòmber di 35 aña na Schiphol ku a keda ekstraditá for di un pais árabe. Khalid tabata asosiá ku Gwenette Martha ku a keda likidá den 2014. Tambe e tabata pertenesé na e ret kriminal di Rico de Chileen segun Parool. Rico tabata asosiá ku Ridouan Taghi ku tambe a keda detené na Dubai den desèmber 2019. Segun Parool Khalid a hunga un ròl importante den e ret di Rico den periodo 2013 pa 2014. Den e periodo aki a likidá e kriminal Alex Gillis. Tambe e organisashon posiblemente tabata envolví den e asesinato di hende robes ku a kosta bida di Stefan Eggermont na Amsterdam.