Arenado a disidí di papia tokante e rumornan di kambio

DENVER,– E astro di Rockies, Nolan Arenado, a konsiderá e hecho ku e gerente general di Colorado, Jeff Bridge, a rekonosé ku el a skucha e ofertanan di dil ku e pelotero ku tabata shete biaha ganadó di Wante di Oro, komo un falta di rèspèt.

Djaluna den un entrevista ku e diario The Denver Post, Bridich a bisa ku e tabatin konfiansa ku pa e temporada aki Arenado lo a keda komo tersera base di Colorado, despues di a diskutí e potensial dilnan ku tabata involukrá e hungadó di 28 aña.

Na febrüari di 2019, Arenado, sinku bia eligí pa Wega di Tur Strea, a yega na un akuerdo pa ocho aña i 260 mion dòler ku Rockies.

Ora The Associated Press a puntra e pelotero su opinion tokante di e komentarionan di Bridich, Arenado a rospondé: “No ta importá mi loke e bisa, tin demasiado falta di rèspèt einan”.

E pelotero a atvertí tambe ku no tin ningun nesesidat pa drecha e relashon ku Bridich.

“Ya e relashon a kibra. Solamente a keda mi pa trata di hunga tur ku tin pa mi kompañeronan i e fanatikonan, el a enfatisá.

Arenado tabata den kondishon di deklará su mes agente liber ora e temporada anterior yega na su fin, promé ku e lo a firma su kontrakt di largo plaso, ku ta inkluí un klóusula ku ta prohibí kualkier dil. E pelotero tin un opshon pa terminá e konvenio despues di e kampaña di 2021, pa e por bira agente liber.

Temporada 2019, el a logra e mihó promedio di su karera, ku .315, ademas a konektá 41 homerun , produsí 118 kareda i logra un OPS di .962. Sin embargo, Rockies tabatin un marka di 71-91 i a terminá na último lugá den Divishon Ost di Liga Nashonal, despues ku nan a yega playoff den e dos temporadanan promé .

Durante sosiegu promé ku e próksimo kampaña, Rockies no a hasi muchu transakshon grandi. En kambio, e spekulashonnan di ku Arenado lo bai mediante di un dil, a hala atenshon.

For di dia ku Seri Mundial a kaba Colorado no a realisá ni un solo kambio ni tampoko no a kontratá ningun agente liber di Liga Grandi.