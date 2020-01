Jesser El Ayoubi: Si mi tende kontesta di gobièrnu mi ta haña gana di yora

Willemstad,– Señor Jesser El Ayoubi parlamentario pa partido PAR ta bisa ku si e tende e kontestanan di gobièrnu den e kaso di GIRO bank, e ta haña gana di yora. E ta bisa ku for di 1996 e personanan ku a hinka nos dushi lugá den problema ta kana keiru i bebe biña i esnan ku a lucha pa spar dos plaka ta yora i niun hende no ta preokupá pa esakinan. E ta bisa ku ta probá ku tabatin ladronisia i korupshon i no tabatin fayo. E ta bisa ku esnan ku ta kana papia manera profeta, nan tambe tabata na kabes di Giro Bank.

Segun e parlamentario famianan, polítikonan, medionan di komunikashon tur a kome bebe di Giro.

Pa loke ta Licence fee e ta bisa ku pueblo mester paga, pero promé ku pueblo paga, esnan responsabel mester paga, “Mester pone beslag riba nan propiedatnan lokal i internashonal, Giro mester tuma esakinan over i bende nan pa e hendenan haña nan plaka, e hendenan aki a biba malu den desèmber i a daña nòmber di nos dushi Kòrsou”, asina señor Ayoubi a duna di konosé. E ta bisa ku tur esnan kulpabel mester bai será, tur mester bai será paso e kos aki no por. E ta puntra ta ki dia ta tira bui riba hende, paso esei ta importante. Jesser ta bisa ku komunidat mester sa ku ken bo no por hasi negoshi, ken no por ta komisariado i pa pueblo sa ta ken ta e ladronnan aki.

“Ba faya bo tin ku haña djariba i djabou, for di 1996 bosnan a desgrasiá hopi hende su bida” asina parlamentario pa partido PAR Jesser el Ayoubi a bisa ayera.