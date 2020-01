Minister Gijsbertha: Ta tratando di tur manera pa tur hende haña nan sèn

Willemstad,– Den su kontestanan minister Gijsbertha a bisa ku ta buska tur manera posibel pa e banko no hiba pèrdida i ku ta falta algun detaye pa sali afó ku e solushon. Banko Sentral ta un banko kompartí, pues lo mester tin un akuerdo kompartí pa loke ta subida di License Fee i mester bai parlamento pa nan tuma un desishon.

Pa loke ta keho hasi na 2015, Gijsbertha ta bisa ku su prinsipio ta ku na momentu ku un kaso ta den proseso, e lo no trata di niun manera di mete i pues ta OM por bisa kon ta ku e kaso.

Minister a bisa ku si mester buska responsabilidat, mester buska esaki hustamente promé ku 2013 kaminda a bini ku e supervishon.

E titular di finansa ta bisa ku Dos Santos ta skucha ku mitar orea, selekshon òf e no ta skucha mes, paso ya el a splika kon e repartishon di aandelen den Giro ta.

Segun Gijsbertha pa lokual ta Giro tin denunsia ku a keda hasi i ku OM ta bezig ku e kehonan. Na 2015 tabatin 3 kaso kontra Giro den korto. E ta bisa ku si tabatin ladronisia den CBCS, e no ta na altura di esaki i ku si Dos Santos tin prueba di esaki e por hasi denunsia. Tambe e minister a bisa ku e proseso a kuminsá pa kobra esnan ku tin fiansa na Giro i ku lo no basilá pa pone beslag. Subida di licence fee lo no tin nada di haber ku subida di licence fee.

Tin un problema ku Giro i ta buskando solushon kual ta nifiká lógikamente solushon pa empleadonan di Giro i nan lo ta promé para den rei pa haña trabou di e banko pasa over. E ta bisa ku bèrdat ta bai yega un momentu ku Giro bank lo no ta eksistí. Pa loke ta pagonan di salario na NV nan di gobièrnu e ta bisa ku gobièrnu a yuda den kasonan spesífiko i lo no tin problema. Kenneth a bisa ku subida di licence fee mester tin aprobashon tambe di Hulanda i si Sint Maarten no bai di akuèrdo, lo tin diferente posibel solushon, pero esun di Licence Fee ta esun mas realístiko i mas alkansabel na e momentunan aki.

Minister Gijsbertha a bisa ku debidamente lo hasi investigashon den e kaso di Giro i si mester pèrsigui hende lo hasi esaki.