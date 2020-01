Parlamento a pasa moshon pa reforsá gerensia di Banko Sentral

Willemstad,– Parlamento di Kòrsou ayera a trese dos moshon di kual esun di oposishon ta papia di urgí ministernan di fiansa di Kòrsou i di Sint Maarten pa pone riba non actief e hunta di komisario di Banko Sentral i tambe e hunta di direktiva pa laga hasi un investigashon imparsial, paso no por ta asina ku ta hasi investigashon ku nan den e banko. E moshon aki a keda rechasá ku 12 voto na fabor i sinku kontra, pues tur miembro di koalishon a vota kontra e moshon, miéntras ku di oposishon diferente di nan no a vota.

MOSHON 2

E di dos moshon ku tabata di pari di koalishon tambe a urgí minister pa hasi investigashon den Banko Sentral, pero nan a pidi pa reforsá gerensia di e banko pa asina restablesé e konfiansa bèk den e banko i tambe nan a urgí minister pa laga hasi investigashon ta kiko e kousa e bank run di dia 10 di desèmber na Giro Bank pa asina evitá ku esaki lo por pasa na otro bankonan. E moshon aki a pasa ku 12 voto pro i 5 voto kontra.