Hòmber asesiná na Haarlem

HAARLEM—Un hòmber (29) di Beverwijk a keda alkansá pa tirunan djárason anochi den sentro di siudat di Haarlem.

Djaweps polis a informá ku e víktima a fayesé. Outoridatnan a haña e hòmber djárason anochi gravemente heridá riba Voldersgracht. El a keda transportá den kondishon krítiko pa hospital. Den anochi el a bin fayesé di su heridanan. Polis a detené un hòmber di 21 aña di Haarlem relashoná ku e kaso. E hòmber di Beverwijk ta e promé morto violento na Hulanda pa loke ta trata 2020. Esaki si e víktima Raisa Fairbairn (28) no a fayesé di un krímen. E maestro di baile di Rotterdam a keda saká for di awa dia 7 yanüari patras di Hotel New York pero a bin fayesé algun dia despues den hospital. Polis a pidi komunidat dos biaha si por a mira e dama den anochi di 6 pa 7 yanüari.