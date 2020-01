 ‘Invertí den bo mes’

SKALO — Djaweps dia 23 di yanüari a tuma lugá e promé edishon di ‘Curaçao International Sales Conference. A organisá e konferensha ku e intenshon pa sigui eduká e profeshonal den sektor di benta.

E programa di ‘Curaçao International Sales Conference’ tabata unu kargá ku kontenido sumamente balioso. Durante e konferensha, partisipantenan por a skucha i kombersá ku oradornan rekonosé manera Ghatim Kabbara, Michael G. Suares, Marie-José Giebels, Chris Payne, Joost Giebels i Andy Stangenberg.

E mainta a habri ku algun palabra di Chesron Isidora, direktor di Korpodeko, siguí pa e promé orador kual tabata Ghatim Kabbara. Su charla tabata karga e titulo ‘The Power Of Personal Branding in Sales.’ Durante su presentashon el a enfoká riba e importansha di e konsepto ‘marka personal’ i kiko esaki ta nifiká den e profeshon di benta. E siguiente presentashon a kubri e tópiko di hospitalidat i kon abo por usa esaki pa oumentá benta di bo negoshi. Michael G. Suares, direktor di Soy Hospitality ta e persona ku a presentá e charla aki. Marie-José Giebels ta direktor di MindDirection i sigur un eksperto den e materia di benta. ‘Sell without selling’ tabata e título di Marie-José Giebels su charla. E punto prinsipal di su presentashon tabata pa ekipá e partisipantenan ku e hèrmènt nesesario pa hiba un kombersashon eksitoso ku un kliente potensial. Despues a sigui e presentashon di Chris Payne, direktor di MasventasB2B ku ta titulá ‘Create Tangible Value.’ Den su charla el a splika kon pa krea balor konkreto pa bo negoshi i bo klientenan.

“Kambia e manera ku bo ta mira un situashon i e situashon kubo ta mira lo kambia” esaki ta lokual Joost Giebels a trese dilanti den su charla ‘Think Abundance, not Scarcity.’ Pa klousura e promé dia di e konferensha, Andy Stangenberg a hiba un presentashon tokante balor propio i kon esaki lo yuda pa ta un mihó lider.

Mester bisa ku na final di e promé dia, partisipantenan tabata sumamente gradesido di e eksperensha i konosementu den e materia di benta ku e oradornan a kompartí.

Vigilante tabatin e oportunidat pa kombersá ku Direktor di Management Profile, Eliznan Hernandez, kual ta e persona ku a organisá e konferensha. El a splika ku durante su karera profeshonal e tabatin e oportunidat pa biaha pa diferente pais ku ta organisá tipo di konferenshanan asina. Ta sumamente importante pa un persona sigui eduká i invertí den su mes. Sin embargo, ta komprendibel ku e situashon finansiero di tur hende no ta permití nan e luho aki. Esaki ta un di e motibunan ku Eliznan a skohe pa organisá ‘Curacao International Sales Conference’ na Kòrsou.

Algu ku sigur tur e partisipantenan lo keda kuné despues di e konferensha ta ku ‘si bo kuminsá invertí den bo mes, outomátikamente bo ta invertí den nos ekonomia i eventualmente den un mihó Kòrsou.’