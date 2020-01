Chonki: E trahadónan tin te ku 31 di yanüari pa firma ku CRU

Willemstad,– Señor Marcelino ‘Chonki’ De Lannoy a bisa Vigilante ku mas ku mitar di e trahadónan ku tabata traha pa PDVSA, entretantu a firma ku CRU i ku sobránan tin chèns te ku 31 di yanüari pa hasi esaki. Miéntras ku esnan di CRU ya a kobra nan redundansia.

E ta bisa ku a pidi tur hende pa duna koperashon pa sigui traha den yanüari i pues RdK mester kumpli ku pago i maske nan no a traha lo paga nan, pero lo no bai sigui paga esnan ku no a firma kontrakt.

“Esnan ku no ke firma, na febrüari lo despedí di nan i sigui ku esnan ku si a firma” segun Chonki.

E ta sigui bisa ku mayoria ya a registrá kaba si, pero si ta falta hende pa firma mes esaki lo no ta masha.

Chonki a splika ku tur kos ta kanando segun plan, pero e trahadónan di PDVSA , no a haña nan sesantia ainda, pero e ta spera ku nan lo haña esaki pronto, maske no ta algu ku ta den man di RdK.

Esnan ku tabata na CRU promé i a bini bèk, nan si a haña nan redundansia kaba.

RdK a pone pa yega na luna di aprel pa pasa over pa grupo KLESCH kendenan tin un grupo ku ta na Kòrsou pa keda i nan ta yudando hopi bon.

E ta bisa ku tin bon koperashon di tur banda i pues no ta mira dikon luna di aprel no por ta posibel pa KLESCH tuma e operashon di e refineria over.