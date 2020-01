Hòmber ta konfesá asesinato empresario

EINDHOVEN—Despues di dos aña di silensio un ‘handyman’ a atmití ku el a asesiná e empresario di Eindhoven Marcel van Hout (51).

Den un villa di e empresario na Bèlgika (Grote Heide) e sospechoso a tira su doño trabou mata. E empresario ku tabata operá su negoshinan for di e bario di Son na Belgika, tabata bende mashinnan di konstrukshon. Outoridatnan a haña e kurpa di Hout dia 22 novèmber 2017 den su villa. Su eks-kasa a bai na e kas despues ku e hòmber no a presentá na trabou. Mésora outoridatnan a sospechá e handyman Roger C (49). El a keda detené djis despues di e asesinato i ainda ta enkarselá na Bèlgika. Segun prensa bèlga e sospechoso tabatin un relashon ku e eks di su doño trabou i e dama lo a yuda den e asesinato. E eks ta ninga esaki. Hustisia na Hasselt ta konfirmá e konfeshon di e sospechoso na Omroep Brabant pero no ta duna mas detaye. Ainda mester hasi investigashon di e deklarashon. Pasobra e sospechoso por hala esaki aden. Van Hout tabatin dos villa den Grote Heide, nèt na frontera ku Valkenswaard. Den e bario ta biba hopi hulandesnan riku. Den pasado tambe tabatin kriminalnan popular ta biba den e bario manera John Mieremet, Robert Sengers i Sam Klepper. Tur entretantu a keda likidá. Pero e asesinato di Hout no ta relashoná ku e kriminalnan, segun bisiñanan. Ta un bon bario ku hendenan desente ku eksepshon di algun, segun un bisiña.