Ozzie Guillén ta anhelá pa bolbe manehá den Liga Grandi

CHICAGO,– E nòmber di Ozzie Guillén no a aparesé entre di kandidatonan pa e puestonan di mènedjer ku tabata habri e luna aki, pero e venezolano ta anhelá pa bolbe bin dirigí den Liga Grandi..

“Di kon ami no? Kiko mi a hasi den beisbòl?”Guillén a puntra. “Mi ta sinti komo si fuera mi tabata pusta plaka òf algu asina. Ningun hende no a puntrá mi nada ni nan ni sikiera a papia ku mi mes. Mi Ta sinti manera mi a keda ekspulsá for di e wega i mi tin gana di sa ta kiko ta e motibu.

“Bo ke sa ku mi tin gana di bin dirigí bèk? Sí mi ke. Y si mi ta pèrdè soño p’esei? No. Mi tin un bon trabou ku mi ta gusta ”.

Guillén ta kontribuí na e transmishonnan di White Sox promé i despues di e partidonan. Di 2004 te ku 2010, Guillén tabata mènedjer di e ekipo di Chicago. Na 2005, e tabatin 99 viktoria den temporada regular ku White Sox i a gana e título di Seri Mundial. Guillén a dirigí Marlins te 2012. Su rekòrt pa bida komo mènedjer ta 678-617.

Guillén ke gana un Seri Mundial mas, pa su nietunan mir’é dirigí i tuma despedida di beisbòl basa riba su propio desishon . Komo mènedjer, e ta konosí komo un persona kontradiktorio. Pero Guillén ya no ta e mesun persona mas.

“Si e kos ei ta molostiá mi? En realidat no”, Guillén a laga sa. “Tin hende ku no ke atendé ku

e persona Ozzie paso nan no konos’é. Mi a kambia hopi i hende no mesté lubidá ku bo no por keda e mesun persona ku bo tabata 10 aña pasa”, asina el a bisa.

“Mi ta opa. Mi ta trahando hopi aña kaba na televishon . Mi no sa hañá mi den problema . Nunka mi no a buska ningun hende problema. Simplemente mi ta bisa nan e bèrdat”.