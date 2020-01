Super Bowl ta entre e eventonan deportivo ku mas fanatiko

MIAMI – Super Bowl di NFL ta sin duda e evento deportivo di aña na Merka, promé asta ku e finalnan di NBA òf di MLB, ku ta e otro deportenan mas popular entre e merikanonan. Si konsiderá e términonan di transmishon via televishon, e evento aki (Super bowl) ta un berdadero mashin di generá oudiensianan multimionario.

Na nivel mundial, su popularidat a bin ta oumentá poulatinamente durante e último dékadanan i aktualmente e ta entre e nivel di un final di Champions League (165 mion di oudiensia via media). Pero mester remarká ku pa loke ta Merka mes, e oudiensia ta bula 100 mion.

Apesar ku durante e último añanan e sifra aki a sufri un leve bahada (e edishon di 2015 a ser mirá pa un total di 114,4 mion i esun di e temporada tras di lomba pa únikamente 98,2 mion, siendo esaki e promé bia for di 2010 ku nan no a superá e 100 mion fanátiko ku a sigui esaki riba teritorio merikano), ta spera ku na e okashon aki si lo bolbe surpasá e kantidat di 100 mion fanátiko ku lo sigui e edishon LIV di Super Bowl via televishon.

E gran final di e NFL ta programá pa djadumingu awor di 02 di febrüari den e Hard Rock Stadium na Miami, ora ku e ekipo San Francisco 49ers enfrentá e ekipo Kansas City Chiefs pa e Vince Lombardi Trophy.

Ta bon si pa remarká ku apesar ku e Super Bowl ta un di e eventonan ku mas hende ta sigui, na nivel global e ta hopi leu ainda for di e kantidat di fanátikonan ku ta sigui e final di mundial di futbòl, ku ta surpasá e kantidat di 1000 mion hende.

Asta e famoso ‘Clásico’ di LaLiga entre Barça i Real Madrid ta yega e sifra di 650 mion hende rònt mundu ku ta sinta wak esaki via televishon, miéntras ku únikamente 14 mion ta na Spaña mes.