No tin niun kaso di coronavirus na Kòrsou

WILLEMSTAD—Lokual ku sigur a bin ta hala hopi atenshon último dianan ta e coronavirus ku a keda originá na China. Mester bisa ku te momentu ku Vigilante ta redaktando e artíkulo a registrá ya klaba 131 morto na China. Ta asina tambe ku a detektá ya kaba 5 kaso di Coronavirus na Merka, miéntras ku tabatin rumornan sirkulando di 3 kaso na Hulanda, kua no ta basa riba bèrdat.

E paisnan na Oropa ku a eksperensia e promé kasonan di Coronavirus ta Fransia i Alemania. Ta asina ku te ku awor e vírus aki a yega 18 pais, di kua e úniko kaminda ku registrá víktimanan mortal ta China. Ta asina ku ayera a sirkulá rumornan ku coronavirus a yega tantu Aruba komo Kòrsou. Pa lokual ta trata Kòrsou redakshon di Vigilante a drenta den kontakto ku Dr Izy Gersternbluth kende a desmentí di forma kategóriko ku Kòrsou a konosé su promé kaso di coronavirus. Lokual ku a sosodé ta un kreamentu di pániko innesesario. Den e kòmbersashonnan hiba ku Dr Izy Gersternbluth e la indiká na nos ku ora bo tuma nota dje supuesto breaking news ku a keda lansa, bo por tuma nota mesora ku loke ta skibi no ta klop. Nos a trata e situashon dje vírus mes i el a splika Vigilante ku nan ta siguiendo e desaroyonan di aserka.

E ta konsiente si ku tumando na kuenta di lokual ku ta pasando na China ku ta eksistí preokupashon pa loke ta nos teritori8o, pero e la bisa bon kla ku e pueblo mester wak bon, kua ta e fuente ku ta duna informashon di posibel kasonan di coronavirus. E la indiká bon kla na Vigilante ku e fuente ku tin di sigui di aserka ta gobièrnu. Dr Izy Gersternbluth a apresiá kon siman Vigilante komo korant a tene kontakto promé kuné pa despues publiká loke ta korekto. Loke mas a hala nos atenshon ta e parti di masker ku nos a trata ku Dr Izy Gersternbluth. Nos a referí na dje ku nos tabata den un kombersashon den un grupo ku tabata inkluí un hefe grandi di SVB den kua un persona a trese pa dilanti ku e la mira ku su propio wowonan diferente hende ta kana ku e masker bisti den un konosido supermerkadonan. E lokual ku a ser trese pa dilanti djaluna a kue hasta e hefe grandi di SVB for di base, komo ku e no por a kere ku ya kaba tin bistimentu di masker aki na Kòrsou.

Den e kombersashon hiba ku Dr Izy Gersternbluth nos a puntr’é si e tabata na altura ku ya tin hende ta kana ku e maskernan akí. E la mustra vigilante ku e no ta sa di esaki, pero den mesun rosea e la indiká na Vigilante ku hasiendo esaki mes lo no yuda pa evitá ku bo ta haña e vírus te na ora ku yega asina leu ku e tan a Kòrsou. E la bai mas aleu na splika Vigilante ku e maskernan ku nan ta bende no ta di e kalidat pa por resistí e virusnan. E la mustra Vigilante ku no ta trata di maskernan prof. Te na ora mes ku bo bisti masker, bo kit’é bo ta usa bo man pa hasi esaki i di mesun manera tòg bo ta keda infektá. Dr Izy Gersternbluth a mustra Vigilante ku e mihó konseho ku e por duna na e pueblo ta pa mas tantu ku ta posibel laba man.

Tambe e la bisa ku si bo tuma nota ku tin hende ku tosamentu, keda leu for di dje. Nos a trata mesora kuné e control na aeropuerto. Su kontesta riba esei ta ku no ta bale la pena. Pa Kòrsou sigur ta trata di algu kostoso. E ta kostoso I tòg bo no por evit’e di drenta, paso segun su splikashon un hende ku keintura por bebe 2 paracetamol nèt promé ku e hasi su biahe pa Kòrsou i pasa ku e vírus sin ku e keda detektá. E la sigurá Vigilante ku nan ta siguiendo e desaroyonan di coronavirus hopi di aserka i kier pa e poblashon ta sigur ku e no a yega Kòrsou.

18 pais afektá: Por nota klaramente kua ta e paisnan ku a konosé víktimanan di coronavirus.