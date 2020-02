Bankomátikonan lo keda será anochi

AMSTERDAM—Debí na e peliger di eksplosivo riba bankomátikonan pa esnan den área, e medida di será nan ta keda vigente.

E medida ta keda te ora desaroyá un método pa destruí e plaka despues di un atrako ku eksplosivo. Den periodo te ku 1 mart un kantidat di 100 bankomátiko lo habri entre 12 pa 2’or mardugá. Ta trata di bankomátikonan ku ta den áreanan den sentro di siudat i aktividatnan. Sifranan ta mustra ku klientenan no ta hasi uso di e bankomátikonan aki despues di 2’or mardugá, segun asosashon di bankonan hulandes NVB. Insisialmente e medida tabata intenshoná komo algu temporal. Ayera bankonan, OM, polis i banko sentral a evaluá e medida. For di introdukshon di e medida tabatin 4 atrako riba bankomátiko, pero no a logra bai ku plaka. Ta e intenshon pa entrante 31 mart 2021 laga tur bankomátiko habrí anochi. Entretantu ta traha riba un método pa hasi e plaka inválido despues di eksploshon di bankomátiko. NVB no a duna detaye di e método. Esaki pa no hasi e kriminalnan mas sabí. Aktualmente ta tèst e método aki. NVB ta informá ku 90% di klientenan tin komprenshon pa e situashon. E bankonan kier limitá e inkovenensianan mas tantu posibel pa klientenan.