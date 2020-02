Otro detenshon den kaso asesinato abogado Wiersum

AMSTERDAM—Den e investigashon riba asesinato di abogado Wiersum (44) polis a detené otro sospechoso e siman aki.

E hòmber (31) ta keda sospechá di komplise den e asesinato. No ta kla ki ròl el a hunga den e krímen. Un team di aresto a detené e sospechoso den Amsterdam. Djaweps e sospechoso a keda presentá dilanti hues komisario ku a prolongá su detenshon ku 14 dia. Djis despues di e detenshon polis a tene entrada den dos lokalidat na Amsterdam i Rotterdam. Wiersum a keda asesiná 18 sèptèmber 2019. Den e kaso tin dos sospechoso mas detené. E detenshon preventivo di Giermo B di Almere den oktober 2019, a keda prolongá ku tres luna den korte. Anouar Taghi (26) tambe a keda detené den e kaso. OM no ta duna mas detaye pa no stroba e investigashon.