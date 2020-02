Tata ta haña 7,5 aña kastigu pa maltrato fatal di yu

BREDA—Un hòmber (26) di Breda a keda kondená na kastigu di 7,5 aña pa maltrato fatal di su baby di shete luna.

E baby a fayesé den 2017 despues a keda sakudí pa su tata. Korte di Breda a husga ku tin prueba legal i konvinsente ku e hòmber a maltratá su yu di tal manera ku e baby a muri. Korte ta papia di un akto teribel. Banda di daño selebral grave i sangramentu interno e mucha tabatin mas heridanan. Van den B tabata su só ku e baby e anochi ei. Ora e mama a yega kas el a deskubrí ku e yu tabata hala rosea ku difikultat. E hòmber a ninga di bai ku e mama hospital. Ora e mucha a bira mas malu den anochi el a yama 112. E kriatura a keda transportá den kondishon krítiko pa hospital kaminda el a muri un dia despues. Fiskal a pidi 5 aña i tratamentu sikiatriko obligatorio. Pero for di rapòrtnan riba su personalidat no a saka kiko ta su estado mental. E hòmber no a koperá tampoko ku e investigashon. No por a determiná tampoko si tin rísiko di ripitishon. Esaki ta un kondishon pa impone tratamentu sikiatriko obligatorio. Van den B nunka no kier a bisa kiko a pasa e anochi ei. Esaki korte ta tuma na malu. E mama a eksihí un daño perhuisio di 40.000 euro. Despues di mira su yu seriamente maltratá el a keda ku kehonan sikológiko. Korte a bai di akuerdo ku un kompensashon di 25.000 euro.