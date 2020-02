Morto misterioso di dama (23) riba kaya na Schiedam

SCHIEDAM—Polis ainda tin hopi pregunta riba e morto di un dama di 23 aña ku a bin haña riba kaya na Schiedam.

E dama a keda reanimá pero a muri djis despues. Polis a start un investigashon i ta hasi yamada urgente pa testigunan mèldu. E dama a fayesé alrededor di 18:50 riba Willem Passtoorsstraat den Schiedam. Lamentablemente e reanimashon pa paramédikonan no a duna resultado segun polis. Diferente reshèrshi a start un investigashon mésora pasobra e sirkumstansianan rondo di e dama su morto ta dudoso. Polis a detené un hòmber di 23 aña di Schiedam komo sospechoso. E hòmber tabata biba hubtu ku e dama riba Faassenplein na Schiedam kaminda polis a hasi investigashon amplio. Polis no sa dikon e pareha tabata den Passtoorsstraat kaminda e dama a fayesé. E kaya ta basta leu for di nan kas. Polis ta sospechá ku tabatin pelea, konflikto ku bisiña òf desakuerdo entre dos òf mas hende.