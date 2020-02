Selebrashon buelo inougural di Jetair ruta Kòrsou – Sint Maarten

WILLEMSTAD- 2 di febrüari 2020 – Den un ambiente ameno na Aeropuerto Internashonal Hato a tuma lugá selebrashon di e buelo inougural di Jetair Caribbean su ruta Kòrsou – Sint Maarten. Durante e resepshon a hiba palabra, Direktor General di Curaçao Civil Aviation Authority sr. Hans de Jong (den representashon di Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano), Managing Director di Jetair Caribbean sr. Antonio Ribeiro, CEO di Jetair Caribbean sr. Robert Maas, Direktor Athunto di Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) sr. Hugo Clarinda, CEO di Curaçao Airport Partners sr. Ralph Blanchard i Senior Partnership & Communications Executive di Curaçao Hospitality & Tourism Association sra. Jihan Hammoud.

E buelo inougural aki ta marka inisio di e promé buelo komersial di e aerolínea. Despues di a optené su AOC na novèmber di 2019 e aerolínea a kuminsá ku ehekushon di buelonan charter. E aerolínea su meta ta pa sigui amplia nan skema di buelo ku rutanan for di Karibe i Sur Amérika.

E buelo di Jetair lo keda efektuá riba djadumingu i djárason saliendo for di Kòrsou pa 4:50 p.m. i lo yega Sint Maarten 6:30 p.m. E buelo di regreso lo sali Sint Maarten 7:15 p.m i lo yega Kòrsou 8:55 p.m. E buelonan ta keda efektuá ku un Fokker 70 ku un kapasidat di 80 stul. E servisio nobo di Jetair ta hasi posibel pa mas turista for di Sint Maarten i otro islanan den Karibe ku ta konektá via Sint Maarten bin eksperensiá e produkto úniko ku Kòrsou ta brinda. Nos playanan bunita, kultura riku, historia, arkitektura, variedat di atrakshonnan turístiko, entretenementu i mas ku tur kos nos hendenan amabel. Na mes momentu e ruta aki ta brinda tambe mas opshon di biahe pa nos pueblo lokal.

Gobièrnu di Kòrsou, Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB), Curaçao Airport Partners (CAP) i Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) ta felisitá Jetair ku e buelo nobo i ta deseá nan tur kos bon.