Jardim: “investigashon trato preferenshal na Giro ta bini”!

Skalo—Segun Presidente Direktor Interino na Banko Sentral tei inisiá un investigashon si na Giro tabatin trato preferenshal durante un periodo di restrikshon imponé pa Banko Sentral. Segun un tratamentu den korte sivil, entre 27 di novèmber pa 10 di desèmber, sierto klientenan na Giro a baha miónes for di nan kuentanan, kual konsekuentemente por a stimulá e “cash run”.

E informashon a bin sali dilanti despues ku abogado di Banko Sentral a konfirmá den korte sivil ku Giro a duna preferensha na algun kliente pa logra baha nan sèn for di nan kuentanan. Ta trata di e.o. un kaso ku SOAB a entamá kontra di Giro i Banko Sentral. SOAB, probablemente despues di a tende rumornan di un “cashrun” na Giro, a ordená e banko pa transladá 2 mion di su depósito na Giro pa un kuenta na MCB. E sèn nunka mas no a bini i riba 3 di desèmber, SOAB a manda puntra pa e sèn. Den un kontesta di Giro, SOAB ta konkluí ku tabata debí na restrikshon imponé pa Banko Sentral, Giro no tabata por a manda 2 mion riba e kuenta di SOAB na MCB.

Giro a splika SOAB ku tabata for di 27 di novèmber, ku nan keda restringí pa Banko Sentral, kual restrikshon riba 10 di desèmber a resultá den un moratorio pa tur tenedó di kuenta na e Banko den Skalo. Segun abogado di SOAB, Lizanne Asjes, durante mesun periodo di nan petishon riba pago, otro tenedó di kuenta na Giro si a logra haña nan plaka. Esaki ta kontra di e prinsipio di igualdat “kreditorio” durante medidanan emergente. Ayera Jose Jardim di Banko Sentral a konfirmá ku lo bai tin un investigashon ta ken ta esnan responsabel ku a duna preferensha pa Giro paga sierto klientenan miéntras Banko Sentral a imponé un restrikshon.