Dòkter involukrá den kasonan di doping…. Fuglsang ta desmentí di tabatin kontakto ku dòkter Ferrari

DINAMARKA – E siklista Jakob Fuglsang a desmentí kategorikamente di nunka a rekurí na servisionan di e dòkter suspendé, involukrá ku práktikanan di doping, Michele Ferrari. Esaki ta loke ku e propio siklista danes, nasé na Suisa, a deklará riba su kuenta di Instagram.

Esaki tabata un reakshon di parti Jakob Fuglsang, relashoná ku e notisianan ku a keda publiká den medionan di komunikashon danes i di Noruega, kendenan djadumingu último a sita un rapòrt sekreto.

“Mi ta refutá kategorikamente di a yega di aserka dòkter Ferrari”, asina Fuglsang a skibi. “Mi no sa nada di niun rapòrt i por sigurá ku no tin niun agensia anti doping ku a habri un prosedura di investigashon den mi kontra. Pa e motibu aki mes mi no mester kontesta niun pregunta en realidat. Ni ta hopi preokupá ku e tipo di rumornan aki ta sirkulando den medionan di komunikashon.”

For di djaluna último e ekipo di Astana, ekipo pa kua Fuglsang ta kompetí, ya a desmentí e rumornan aki. E propio dòkter italiano, Michele Ferrari, a nombra e notisianan aki, di ku e tin relashon ku e siklistanan di e ekipo Astana, komo historianan falsu.