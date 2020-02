A sera Primera na Elburg pa trafikashon droga

ELBURG—E kompania Primera na Elberg mester sera su portanan pa dos luna riba orden di burgemeester Rozendaal pa motibu di trafikashon di droga.

E motibu prinsipal ta ku tabata hasi uso di e edifisio pa labamentu di plaka, trafikashon di droga i otro aktividatnan kriminal. E eks-doño tabata usa e negoshi pa pòst droga segun un veredikto. Na aprel 2019 polis a tene un entrada den e negoshi kaminda a detené e eks-doño Henri B (46) i un kompañero. Den garashi di su kas polis a haña 17 kilo di droga ku posiblemente tabata keda trafiká via e negoshi. Tambe tabatin akusashon di labamentu di plaka, evashon di belasting i falsifikashon di dokumento, tur vinkulá ku trafikashon di droga. B a bisa durante interogashon ku no ta prome biaha ta trafiká droga via e negoshi. E trafikashon lo ta tuma lugá for di 2016 i Primera lo tabatin vinkulo ku e kadena di droga pa basta tempu. Su eks-kasa ku ta operando e negoshi aktualmente a hasi opheshon kontra e seramentu. E eks-kasa ta bisa ku e no tabata na altura di trafikashon di droga via e negoshi. E burgemeester kier manda un señal kla ku e praktikanan aki no ta aseptabel den Elburg. Primera ta un negoshi ku ta bai bon den sentro komersial De Vrijheid. Segun kriminólogo Ferwerda esaki ta un bon kapa pa pa kriminalnan.