Tirso Petroudis: Mester di 500 mion florin pa invertí den mantenshon di nos ret di koriente

Willemstad,– Den kombersashon ayera ku señor Tirso Petroudis di partido Kòrsou di Nos Tur, el a splika Vigilante ku hopi hende no ta gusta ora ku e splika e kosnan stret manera nan ta. Relashoná ku e loke a pasa ayera ku Aqualectra, Tirso a bisa Vigilante ku nan ta bayendo den e mesun direkshon ku UTS, pues meskos ku a bende UTS, Refineria, Parti di nos Haf, Nos playanan ( nunka na a trèk in besluit 5 yüni 2019 ), nan lo bende Aqualectra tambe .

Tirso ta bisa ku esaki lo bai ta e kaso, paso loke a pasa ayera ta simpel un reakshon di falta di mantenshon riba nos ret di Aqualectra ku a kondusí na un black out.

E ta bisa ku pa Aqualectra hasi un bon mantenshon total riba nos retnan e mester di mas o ménos un 500 mion florin pa invertí den nos ret, kual nan tin .

“Meskos ku UTS lo mester bai buska un sosio stratégiko , despues lo bo tende ku no a haña un partner stratégiko i ku no a keda nan nada otro di bende Aqualectra tambe”, asina Tirso a bisa Vigilante. “Mi ta spera ku algu bon lo pasa pa esaki no bira realidat, maske ku tur kos ta bayendo den e direkshon ei”, segun señor Petroudis. E ta bisa ku mester di hendenan serio i sinsero pa para e kosnan aki riba nos pais.