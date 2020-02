WILLEMSTAD—9 diferente miembro di arbitrahe di FIFA ta riba nos isla, pa dirigí den e weganan di e torneo U-20, ku lo inisiá awe.

Ta trata aki di 4 rèfri, entre nan Ricangel ‘Ricky’ de Leca for di Aruba i tambe un di Panamá, Canada i Guyana respektivamente. Esaki huntu ku 5 asistentenan, kende ta miembronan di arbitrahe for di Panamá, Antigua, Canada i Guyana entre otro. Huntu ku nan tambe tin pa kontrolá i kordiná e trabounan den arbitrahe, kende nan ta for di Haiti i Jamaica.