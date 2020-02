11 gol den 2 wega riba promé fecha di torneo U-20

WILLEMSTAD—Tereno di bala di Stadion Ergilio Hato na Brievengat, ayera tabata esenario pa apertura di e torneo ‘Concacaf Under 20 Championship”.

Grupo C

Ta trata aki di e promé fase di weganan, unda ku Grupo C ta mira akshon na Kòrsou, buskando e gañadó di grupo pa sigui pa e siguiente fase, riba e ruta pa e titulo di Concacaf i mesora tambe klasifikashon pa e kampionato mundial U-20, ku mester hunga na aña 2021 na Indonesia.

Promé weganan

Ayera tabatin e promé fecha di e torneo, unda ku den oranan di atardi, e selekshon for di Guadaloupe, a golia e similar for di Belize, ku skor di 6-0.

Seguidamente tabata e ekipo lokal, ku a enfrentá e ekipo for di St. Maarten franses. E partido aki a finalisá den un triunfo ku skor di 5-0 pa Kòrsou, despues ku nan tabata den bentaha di 3-0 despues di apénas 8 minüt di partido i 4-0 despues di 13 minüt. E enkuentro a sosegá ku Kòrsou ariba 4-0 i tabata te den pitu na minüt 90, ku nan ta anotá e di 5 gol, pa asina seya e triunfo di 5-0.

Pinalti desperdisiá

Un ke otro despues ku na di 75 minüt di wega, Luchently Vrutaal (Centro Barber) kobra un tiru penal, di forma basta pekuliar, ku e kiper kontrali a interseptá sin muchu difikultat.

Esaki despues ku asta tabatin poko diskushon ken lo tira, despues ku Vrutaal a keda derumbá i a kue e bala bou di brasa.

Tabata debí ku ya tabatin pinalti den wega, unda ku Tyrese Noslin (Almere City) a kobra ku éksito, durante di e parti inisial di wega, na momentu ku Vrutaal tabata na banki komo suplente.

Golnan

E gol di Noslin, tabata na minüt 14, unda Kòrsou a kue bentaha di 4-0, despues di hattrick di Joshua Zimmerman, tambe di Almere City. Zimmerman su golnan tabata na minütnan 2, 4 i 8 respektivamente.

E promé tabata for di un tremendo hugada rápido unda e ta laga algun hungadó su tras pa tira ku éksito. E di dos a bin for di un kruse unda e no tabatin muchu problema pa toka aden i e terser for di un tiru liber.

E último gol a keda anotá den pitu, for di un tremendo tiru lastrá for di pafó di área penal, di Urvin Caciano (FC Emmen).

Ekipo lokal

Kòrsou, ku ta dirigí pa tekniko Raul Gonzalez, ayera a hunga ku Tyrick Bodak (PSV) den gol, huntu ku Gedion Meridian (FC Volendam), Joel Thode (Vitesse), Rivano Stacie (-), Tyrese Noslin (Almere City), Arenchelo Leito (PEC)/Luchantley Vrutaal (Centro Barber) 69’, Nathan Holder (FC Utrecht), Rychaintelo Knoll (Feyenoord), Joshua Zimmerman (Almere City)/Shayrison Albertus (Undeba) 74’, Johenry Lloyd (Hubentut Fortuna)/Urvin Caciano (FC Emmen) 52’ i kapitan Roshyon Anita (Centro Barber).

Arbitrahe

E kuarteto ku a dirigí ayera, tabata enkabesá pa Pierre-luc Lauziere di Canda, kende a konta ku asistentenan Lyes Arfa tambe di Canada i Wasnah Barnarde di Antigua i Sherwin Johnson di Guyanan, tabata e di kuater ofisial di e wega.

Falta seriedat

Nos ekipo a inisiá bon, i tabata rápidamente den un bentaha kómodo, pero e nivel di e ekipo kontrali, a pone ku e wega tabata basta fásil, unda por a nota di falta di seriedat di algun hungadó riba tereno di wega, ku sigur tabata motibu ku e skor a keda na solamente 5-0.

Públiko

Un públiko di sigur mas fanatikada ku ta presensiá weganan di e divishon máksimo di futbòl FFK, a sigui e wega ayera, bibando ku nos muchanan.

Kontinuashon

Miéntras tantu e torneo lo sigui mañan djaweps na SDK, ora ku mitar di 5 atardi, St. Maarten topa Guadaloupe i mitar di 8 anochi, Kòrsou, enfrentá Belize.