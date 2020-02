WILLEMSTAD—Deporte Vigilante den kurso di e dia di ayera a komuniká ku dirigentenan di e orguyonan di bándabou, e organisashon di futbòl lokal, Undeba.

Un ke otro, despues ku ya manera ta konosí tabatin un kaso den korte djaluna último, kual a keda entamá pa e ekipo su eks tékniko Yasir Hyman. Esaki relashoná ku kombenionan ku tabatin i ku no a kumpli kuné, kual a pone ku Hyman a tuma e kaminda di korte, pa por a logra su meta, despues di su diferente otro intentonan pa por a solushoná e problemátiko aki.

E kaso a keda tratá, unda ku inkluso Undeba, no a hasi akto di presensia i tampoko sòru pa por tabata representá pa un abogado.

Miéntras tantu den e intentonan ayera, pa komuniká ku un dirigente di Undeba, tabatin ku a sali na kareda pa asina no komentá riba un ke otro, unda ku finalmente a logra pa tende komentario i reakshon di Jean Francisca, kende ta un di e pilanan di e ekipo i miembro di e direktiva nobo di e organisashon. Jean ta den direktiva enkargá ku e komishon general di e organisashon i a splika lo siguiente:

“Undeba tin un presidente nobo for di 2 siman pasá. Tambe ku ampliashon di direktiva di Undeba, a bin topa ku entre otro e asuntu aki, ku tabata andando. A purba di yega na un areglo pero no a logra. Undeba ta konsiente ku tin di paga entre otro e eks entrenadó aki i no por a gana e kaso aki den korte. Paga nos tin di paga i nos lo buska moda pa paga entre otro e entrenadó aki. Djadumingu dia 8 mart benidero mes, nos tin nos promé fundraising”, Francisca a deklará ayera, atmitiendo di tabata na altura ku lo mester a kumpli i ku tambe di e kaso.