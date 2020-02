Hóben heridá den insidente

EMMEN—Na Emmen un hóben di 15 aña a keda heridá den un insidente. Dos hóben menor di edat a keda detené.

E víktima a keda transportá pa hospital. No tin informashon di su kondishon. Polis ta investigando kiko a pasa. Ultimo dianan tabatin hopi konmoshon riba hóbennan den poseshon di arma. Burgemeester di Rotterdam Ahmed Aboutaleb kier introdusí un but pa mayornan si haña nan yu mas ku un biaha ku arma blanku. Tambe e kier duna sierto prohibishon na sierto teritorionan pa hóbennan ku arma. Aboutaleb tin problema ku mayornan ku no ta reakshoná ora agentenan haña nan yu ku arma. Mayor di un hóben (16) ku a pèrdè su bida na man di otro hóben, ta haña esaki un bon plan. Medidanan ta úniko manera pa evitá tristesa serka mayornan i mas víktima. Minister di Hustisia Grapperhaus tambe ta sostené e medidanan.