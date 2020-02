Ken mester buska wega amistoso pa nos selekshon futbòl ?

WILLEMSTAD—Aktualmente ta reinando un prekupashon, unda tin un duda ken presisamente lo mester a buska, i/òf ken ta esun ku tin ku sòru pa kompromisonan di nos selekshon nashonal di futbòl.

Esaki unda ku luna di mart ta yegando, sin ku tin algu riba programa pa ku nos ekipo nashonal, durante di e periodo di FIFA. Inkluso tin indikashon, ku e situashon aki, a pone ku tin un malkontentu, ku dos grupo indikando ta ken ta responsabel i a keda sin kumpli ku nan tarea, mustrando dede riba otro.

Na un banda tin e direktiva di e Federashon Futbòl Kòrsou, miéntras ku na e otro banda tin e miembronan di e kuerpo tékniko di nos selekshon nashonal.

Despues di a keda pone na altura di e situashon aki, Deporte Vigilante a trata na verifiká un ke otro, unda a trata na komuniká ku esnan ku ta enkabesá ámbos partido ayera, kende ta e presidente di FFK, Shaheem Elhage i e direktor tékniko di nos selekshon nashonal Remko Bicentini, kende ta na Kòrsou aktualmente, unda ningun a reakshoná riba nos intentonan.

Tur esaki a pone ku mesora tambe por a rekòrdá parti di pasashinan tambe den deklarashon di Etienne Silliee djamars último, unda ku inkluso un fiel lektor a reakshoná indikando ku Remko lo mester wak su kaya.

Banda di tur esaki, lokual ku si por konkluí, ta ku mart ta yegando i ainda no tin nada konkreto pa ku nos ekipo nashonal. Sinembargo esaki no ta un konfirmashon si, ku no tin nada riba programa, mirando ku pa e torneo U-20 ku ta hungando aktualmente mes, apesar di tabatin tur info for di aña pasá, ta siman pasá numa a komuniká esakinan ofisialmente.

Lokual ku si lo ta di lamentá, ta ku si lo no a logra regla nada, mirando ku tambe diferente di e miembronan no ta hungando aktualmente tampoko ku regularidat, ku nan respektivo ekiponan.

Deporte Vigilante lo ta pendiente pa un ke otro.