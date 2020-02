E chèns ta hopi grandi ku ERA no ta den Tumba su 50 aña 2021

WILLEMSTAD,—-Di informashon ku a drenta na mesa di redakshon di ‘E Mulina’, ta bisá ku e chèns ta hopi grandi ku historia por wòrdu ripití. T’asina ku na aña 2003 despues di festival di Tumba músiko nan di agrupashon musikal E.R.A. a disidí pa wanta afó for di festival di tumba.

E agrupashon ariba menshoná a keda sin partisipá pa tres aña den festival di tumba i esaki nan tabata na 2004,2005 i na 2006. Esaki a pasa despues di un malkontentu ku tabatin despues di resultado na aña 2003. Ayera ‘E Mulina’, a topa kara, kara ku Layo Virginie i mesora nos a atake, kaminda ku nos a bisé di e informashon ku nos ta disponé di dje.

T’asina ku ‘E Mulina’, a bisa Layo ku nos tin informashon ku E.R.A. no tin plan pa partisipá otro aña den festival di tumba. Su kontesta tabata ‘Laga otro aña yega esei so mi por bisa bu’. No ta un sekreto ku e aña aki agrupashon musikal E.R.A. no a hinka ningun di e kuater tumba nan ku nan a hinka den e anochi final den e tòp 10, i esaki sigur a laga un smak hopi amargo atras den seno di agrupashon musikal ariba menshoná.

‘E Mulina’, sin duda lo bai sigui vigilá e asuntu aki ku wowo nan di falki. Tambe mester bisa aserka ku e agrupashon E.R.A. ta e úniko agrupashon ku a partisipá na 34 okashon den nos festival di tumba esaki sigur ta un rekòrt ku ta práktikamente hopi difísil ta igualá te pa kibra.