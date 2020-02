Mas medidanan di seguridat pa prizòn na Vught

VUGHT—Lo bini mas medidanan di seguridat na prizòn Vught debí na oumento di kantidat di kriminalnan peligroso den e instituto.

Kriminalnan pisá ta trese mas rísiko di seguridat segun Ministerio Públiko. Ta trata di medidanan visual i invisibel, manera èkstra supervishon den e área. For di ayera e prizòn lo haña asistensia di polis ku lo vigilá edifisionan òf lokalidatnan ku tin menasa. Den e prizòn na Vught tin entre otro Ridouan Taghi, sospechá di ta lider di un organisashon kriminal ku a duna mandato pa un kantidat di likidashon. Despues di su detenshon e prizòn a oumentá medidanan di seguridat. E vigilansia èkstra ta banda di e medidanan di seguridat ekstremo ku tin den e instituto penitensiario. Nunka un prezu a logra hui for di e instituto for di su fundashon den 1993. Resientemente a trasladá algun kriminal pa Vught ku a purba hui for di otro prizòn, entre otro Omar L, kondená na bida largu. Ku yudansa di pafó el a purba hui for di e prizòn na Zutphen. Dino Soerel tambe kondená na bida largu, a keda trasladá pa Vught despues di a planiá su huida for di prizòn na Heerhugowaard.