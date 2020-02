Morto i dos herido den insidente Wageningen

WAGENINGEN—Un persona a pèrdè su bida i dos otro a keda heridá den un insidente den un instituto di kuido na Wageningen.

E persona ku a fayesé ta un habitante di e instituto mientras dos trahadó a keda heridá. Nan a keda transportá pa hospital. E otro habitantenan di e instituto a keda ubiká temporalmente den otro lokalidatnan. Burgemeester Van Rumund di Wageningen ta di shòk ku e akontesimentunan den e instituto RIBW. Ta un insidente teribel ku ta kondusí na hopi intrankilidat, prinsipalmente serka habitantenan di e proyekto di bibienda bou di guia, segun Rumund. Segun e burgemeester e trahadónan no ta den kondishon krítiko pero e konfiansa no tei mas. Segun bisiñanan polis a tarda pa yega na e sitio i nan a tende di 112 ku no tabatin outonan di polis disponibel. Segun informashon di NPO Radio 1, tin 16 pashènt sikiátriko den e instituto di kuido. A informá bisiñanan ku e situashon ta sigur i ku no tin pashèntnan sikiátriko peligroso. Pero semanalmente polis ta keda yamá, pues nan ta kuestioná e seguridat. Polis ta sigui ku e investigashon.