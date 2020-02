Sindikatonan a pone dede riba herida ku ta kousa deskonfiansa den kuerpo polisial

Punda,– Den kombersashon ku e vise presidente di SAP, señora Amado Vilchez, el a splika Vigilante ku nan a entregá karta na konsehero di minister di hustisia. Pa un dekreto ku minister a duna dia 27 novèmber 2019, ta indiká ku el a komprometé su mes pa na desèmber 2019 i mas tarda yanüari 2020 e paga un di e timnan spesial e loke partidonan a kombení na mesa huntu ku nan sindikato.

Dokumentashon a keda entregá for di 17 di òktober 2019 i pa straño ku ta zona, ora ku a konfia ku e pago di e lokual ta toka un di e timnan spesial aki, na yanüari trahadónan no a risibí nada, kual tabata e “dealine” di minister. Nan a konfia den palabra di minister i a resultá ku na febrüari tampoko e pago no a keda prosesá. Buskando informashon mesora nan a akudí na nan sindikatonan ku ta SAP, NAPB i ABVO i a bin resultá ku aparentemente nada no a keda atendé manera palabrá. A mustra aktornan ku pruebanan palpabel ku for di 17 di òktober dokumentashonnan a keda duná. Esaki a redundá e ora ei den un desgustu enorme i a yuda di kaba di kibra e konfiansa ku trahadónan por último tabatin speransa den dje. Mesora sindikatonan a inventarisá, analisá i detektá ku eksaktitut na unda e “schakel” a kometé e blunder aki.

Señor Vilchez a bisa Vigilante ku esei no a keda te einan, paso ora bo detektá e lokual konstantemente ta outor di basta desgustu manera esaki i ku ta kousa repudio bou di e personal, sindikatonan a hasi lokual ku nan ta yamá pe i pone esaki por eskrito na konosementu di titular di hustisia. Dikon? Paso sindikatonan no ta kai den e wega di rèndu di porta ku ora bo habrié e ta keda bai bini manera bala di pinpòn. Ta di spera ku awor si for “once and for all”, minister asumí su responsabilidat i hèndel pa e outor konserní no bolbe kometé mesun negligensia manera awor ta e kaso atrobe.

E ta bisa ku den e kuadro aki a kunbiní pa buska manera pa tin transparensha, restourá e konfiansa dor di konhuntamente monitoria hinter e proseso di dokumentashon kada siman.

Esaki ta nifiká ku djabièrnè awor 28 di febrüari partidonan lo sinta ku otro atrobe i di un forma transparente informá nan mes i yuda baha e tenshon, rabia, repudio i deskonfiansa ku a keda okashoná direktamente pa ku e tim spesial aki.