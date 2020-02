Hopi daño di tormenta fuerte den Zuid-Holland

ZUID-HOLLAND—Tormenta a okashoná hopi daño den diferente siudat na Hulanda djadumingu, a registrá mas di 40 melding.

For di oranan di mainta a drenta 40 melding di molèster na brantwer di Zuid-Holland. No tabatin melding di heridonan. Den Tulpenstraat na Sassenheim gran kantidat di piedra a lòs for di un kas i bin abou. Riba Amerweg na Zwijdrecht brantwer mester a limpia material di isolashon ku a bula bai. Na Maassluis un palu grandi a kai riba kaya. Na Bodegraven e panel di solo a lòs for di un dak mientras ku na Dordrecht plachinan di glas a kai for di un flèt. Na Zeeland servisionan di emergensia haña diferente melding okashoná pa e tormenta. Na Vlissingen tambe plachi a kita for di dak mientras riba A29 un karavana a bòltu. Stashon di meteo na Vlissingen a midi un ora largu forsa di bientu 9. Esaki ta e di kuater tormenta den dos siman. Debí na e tormenta diferente marcha di karnaval a keda kanselá djadumingu na Hulanda komo medida di seguridat.