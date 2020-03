Di dos pashènt di corona ta traha den hospital UMC

AMSTERDAM—E dama di Amsterdam ku a bira e di dos kaso di corona na Hulanda ta un trahadó di hospital UMC na Amsterdam.

Asina e hospital mes a konfirmá. Tur trahadó a keda informá di e kontaminashon. E chèns ta chikí ku pashèntnan a keda kontaminá segun un mail interno. Esaki pasobra e trahadó no ta traha ku pashèntnan. E siman aki el a bolbe bèk di su vakashon for di Italia i a traha algun ora só djaweps. E dia ei el a bai kas mésora. E trahadónan lo keda aserká pa e investigashon di kontakto di GGD Amsterdam. Inspekshon di Salubridat a anunsiá e kaso di e dama ayera mainta. E dama ta den isolashon na Diemen. No ta su mes kas, segun minister Bruins. E por keda einan pasobra su kondishon no ta serio i tin hende pa sòru p’e na Diemen. GGD ta spera ku e investigashon di kontakto lo por keda finalisá awe. Na Diemen i Amsterdam lo no tuma medidanan riba e kontaminashon. E dama no tin vinkulo ku e kaso di corona na Tilburg. Segun burgemeester di Tilburg e hòmber ta den bon kondishon. Tur dos pashènt tabata resientemente na Italia den regio Lombardije kaminda tin un brote grandi di e vírùs. Gobièrnu a habri un liña sentral di informashon riba e corona kaminda komunidat por hasi preguntanan tokante e vírùs.