Kòrsou ta prepará pa e malesa di Coronavírus

Willemstad,– Durante di un rueda di prensa ayera Dr, Gerstenbluth a bisa ku e Coronavirus a plama i sigui plama bai mas pais i ku tin preokupashon pa sa kiko ta bai pasa awor. E ta bisa ku for di prinsipio el a bisa ku e vírùs ta bai plama i e pregunta tabata ki dia e ta yega.

E ta bisa ku e motibu ta ku e sistema ku e vírus aki ta ser pasa, ta di hende pa hende i ta sumamente difísil pa kontené esaki i ta fásil pa pas’é over si no tene bo mes na regla. Dr. Gerstenbluth a bisa ku otro motibu ta ku ki ora bo ta detektá ku ta vírus nobo, esaki ta momentu ku hendenan kuminsá bira malu i kuminsá hasi tèst. Pero e ta bisa ku entretantu for di dia ku China a hasi menshon di ku nan a detektá un vírus nobo, ya tabatin dos luna bayendo i den e dos luna aki a haña basta idea pa sa kon e vírus aki ta aktua.

Mayoria kasonan no ta kasonan severo, hopi ta kasonan leve manera un grip komun. E ta bisa ku e vírus a plama hopi kaba, promé ku el a keda detektá. E ta bisa ku lokual nos ta mirando ta lokual por a wòrdu sperá for di inisio. Sinembargo e ta bisa ku mester hasi algu.

E ta bisa ku niun hende nunka a haña kontakto ku e vírus aki, pues no tin algu pa resistensia. Niun hende no ta prepará pe i no por kompará esaki ku Chikungunya. Hopi hende a bira malu, paso niun hende no tabatin un sistema pa defendé kontra Chinkugunya.

Dr. Gerstenbluth ta sigui bisa ku tur hende ta lizu pa e malesa aki, no tin resistensia kontra dje. E ta bisa ku si nos tur bira malu pareu, e lo tin efekto sosial tambe. Tin un grupo di hende ku si ta bira basta malu, paso nan sistema di defensa ya ta hopi abou. E grupo aki ta kore peliger ku nan ta bira hopi malu.

Dr. Gerstenbluth ta bisa ku e vírus por bira un desaster den bo pulmonnan i esaki por pasa serka hende grandi, hendenan ku sierto malesa, hendenan ku ta usa sierto remedinan. E ta sigui splika ku e Coronavírus den sierto sentido ta komparabel ku e vírus influenza i ku influenza entretantu tin vakuna ku ta ser adaptá tur aña a base di e tipo di influenza ku ta sirkulá den mundu. Kada biaha e ta varia i ta traha vakuna nobo pa esun ku ta sirkulá.

Ta ofresé e mesun grupo aki un vakuna pa nan no bira severamente malu.

Dr. Gerstenbluth ta sigui bisa ku esaki ta un otro influenza, paso e Corona nobo aki no tin vakuna pe, pero e ta kere ku e vakuna pe lo bini si, pero lo tuma tempu paso mester tèst’e i wak tambe si e ta safe pa hende i wak si por use na un sistema bon. E ta bisa ku esaki lo por tuma por lo ménos 1 aña. Pa e motibunan aki ta bon pa evitá ku e vírus ta haña chèns pa drenta.

KIKO MESTER HASI

Dr. Gerstenbluth ta splika ku mester di un sistema pa detektá Coronavirus. Kon por sa si e vírus ta na Kòrsou kaba? Nos tin un sistema di vigilansha kaminda 12 dòtter di kas pa 13 aña largu kaba semanalmente ta reportá malesanan ku ta kontagioso i mesora por mira ku tin algu ta surgi fuera di normal i mesora ta kuminsá tèst hende.

E ta bisa ku loke dòkter por hasi ta baha keintura i baha doló, pero e vírùs mes ta bo kurpa mes tin ku sake afó.

E vírusnan A i B ta bini for di paisnan friu, e hendenan di e paisnan ku ta hasi friu ta bini akinan i ora nan baha for di avion nan ta kuminsá tosa i nos ta haña e mesun vírus akinan, esaki no ta nada nobo i ta eseinan ta loke nos tin awor aki. Pues segun Dr. Gerstenbluth, nan sa ku awor aki no tin Coronavírus na Kòrsou.

Pa trata di evitá ku e ta drenta, ta usa e informashonnan i evidensia nan ku tin awor.

E chèns ku bo ta hasi otro hende malu ora bo mes no ta malu. Den e kaso aki na Kòrsou e ta sero. Bo mester tin problema ku tosa i hala rosea pa hasi un otro hende malu, esaki ta un indikashon i ta otro for di por ehèmpel sarampi, sarampi bo por hasi otro hende malu sin ku bo mes sa. Pues den kaso di Coronavírùs, nos mester focus riba e hende ku ta malu.

Pa tin un link, bo mester ta na un lugá kaminda ya e vírùs a plama kaba i bo mester a bini di un pais kaminda tin transishon bibu. Pues manera na China kaminda ya el a plama.

Lugánan ku tin unu òf dos kaso, e chèns no ta grandi ku e por plama. Por ehèmpel el a bisa ku na Hulanda ta 2 den 17 mion i pues no ta fásil pa e plama si bo ta isolá e dos personanan ku a konstatá di tin Coronavírùs. Dr Gerstenbluth ta bisa ku mester fokus riba e posibilidatnan pa no laga e vírùs plama den bo pais, pues bo mester wak unda bo ta bai i tambe nos mester wak di unda bo ta bini. E sistemanan di kontrolá ta ‘in place’ kaba na nos airopuerto i na haf.