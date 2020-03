Nos hóbennan di skol MIL ta kampion

WILLEMSTAD – Ayera Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte(ESKD) ta pone atenshon na skol den kuadro di aktividatnan sientífiko relashoná ku e alumnonan su programa di èksamen pa ku na “ profielwerkstuk” pa e materia di Informátika.

Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura & Deporte sr. Eugene Rhuggenaath i delegashon di direktiva di Skolnan Katóliko representá pa funshonario sr. Eward Haseth, Direktor di personal sra. Royla Pierre i Direktor finansiero sr. Brainard Martina a keda invitá dor di skol Maria Immaculata Lyceum(MIL) pa bin wak 3 presentashon sientífiko.

E bishita a kuminsá ku un introdukshon di e rektor di MIL sr. Edgar de Palm ku a tene un presentashon di e skol i a elaborá riba loke e skol ta para pe. Seguidamente dosente sr. Sandy Losiabaar a splika ku komo dosente di informátika e ta guía e alumnonan pa e materia di informátika. Kaminda ela indiká ku e ta duna esaki di un forma moderno pa elevá e nivel di e hóbennan pa ku e materia i asina guia i stimulá nan pa na momentu ku nan ta bai sigui studia nan ta mas kreativo i dinámiko. Despues a sigui un rekorido den e Skol kaminda Minister i e delgashon por a tuma nota di e alumnonan den akshon. Alabes Minister a bishitá e Mediatheek di e skol ku ta un lokal kamida e studiantenan por hasi uso di esaki pa siña i prepará nan mes di forma profeshonal i ku proyekshon pa ku nan karera den kuadro di nan estudio.

Den programa di èksamen di e materia di Informátika e alumnonan mester traha riba un parti práktiko kaminda nan tin ku apliká e materia i asina traha un produkto (profielwerkstuk). E titulo di tur e werkstuk nan ku a keda presentá den e siman ku a pasa ta: “Papiamentu als internationale taal, WiFi Smart Switch, Afvalverwerking, Gevolgen maatregelen regering Curacao, Natuurlijke Medicijnontwikkeling, Nederlandse taal op Curacao, Slavernij, Coral Bleaching, Colorism, Feminisme in Nederland, Feminisme vroeger en nu, Isla of Airbnbof offshore, Crisismanagement, Bedrijf oprichten, Werkloosheid Curacao, E-Commerce, Moon landing, Hold on with the keys, Jeugdstoornis, Cirugias Esteticas, James Murray, Fuel Industry, Legale drugs en invloed op analomie, Importance of the english language in education, Schepen en hun drijfvermogen, Gravity Light en Groene energie op Curacao”.

Pa e mainta a skohé tres ‘profielwerkstuk’ ku a keda presentá na Minister sr. E.Rhuggenaath. E tresnan ta :

Título: WiFi Smart Switch di e alumnonan Nathalie de Palm, Tanisha de Windt, Lonieva Martis i Sue Gaily di vwo-6; E alumnonan a traha via di programashon (IoT) un sistema ku ta sende lus na kas via di nan telefòn;

di e alumnonan Nathalie de Palm, Tanisha de Windt, Lonieva Martis i Sue Gaily di vwo-6; E alumnonan a traha via di programashon (IoT) un sistema ku ta sende lus na kas via di nan telefòn; Título: Moonlanding di e alumnonan Neljurrion Martina, Jullian Rojer, Jean Charles i Jair Gosepa di havo-5: E alumnonan a traha un ‘Drone’;

di e alumnonan Neljurrion Martina, Jullian Rojer, Jean Charles i Jair Gosepa di havo-5: E alumnonan a traha un ‘Drone’; Título: Hold on with the keys di e alumnonan Johnathan Thileman, Michenten Paulina, Eldrikson Sommer i Reynard Rosinda di havo-5: E alumnonan a traha un sistema via di programashon (IoT) pa habri porta di kas o edifisio via di un telefòn i asina bo no mester hasi uzo di un yabi.

Ku hopi satisfakshon i orguyo Minister di ESKD sr. E.Rhuggenaath a indiká na e hóbennan ku nan desaroyo edukativo ta impreshonante i a felisitá nan pa nan determinashon i perserveransia i a deseá nan èksito pa ku nan karera profeshonal. Nan mes momentu Minister a felisitá i yama danki na Edward Haseth(Funshonario) , Royla Pierre(direktor di HR), Brainard Martina(Direktor Finansiero), Edgar de Palm(Rektor), Pamela Kroon-ter Haard(Ko-Rektor), Sandy Losiabaar(Dosente Informátika) i Michael Lodriguez(ICT Asistente di Enseñansa pa ICT) pa nan esfuerso i aporte balioso den e karera profeshonal di e alumnonan.