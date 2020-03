Outo envolví den atrako ta haña aksidente fatal

ZEVENAAR—E dos hòmbernan ku a fayesé ayera mainta den un aksidente fatal riba A12 na Zevenaar tabata envolví den un atrako na Emmerich.

Un di tres persona a hui, posiblemente e ta gravemente heridá. Polis aleman a sospechá ku e okupantenan di e outo tabata envolví den e atrako riba bankomátiko. Imagennan di kámara di vigilansia ta indiká ku e number di outo den e aksidente ta meskos ku esun den e atrako, ta trata di un Audi A3. Despues di e intento di atrako frakasá e sospechosonan a kore bai Hulanda bèk. Ora nan a pasa frontera na Zevenaar nan a dal den un trùk i result den un roi. Agentenan ku tabata eibanda a mira e aksidente. Nan a purba duna prome asistensia pero esaki no a yuda. No ta konosí tampoko kon nan a dal den e truk. Polis aleman ta bisa ku no tabatin persekushon. E shofur di trùk a keda ileso. Un terser okupante a sobreviví e aksidente i a hui, ainda polis ta buskando. Un búskeda ku helikopter i kachónan spesial no a duna resultado. Segun polis e hòmber ku a hui tambe ta heridá. Ta konseha esnan ku mira e hòmber pa no aserka esaki pero yama polis. Segun polis aleman tabatin paña ku a mira riba imagennan di Emmerich den e outo.