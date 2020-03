8 kaso nobo di corona na Hulanda; total 18

HELMOND—Djaluna a bira konosí ku na Hulanda a registrá un total di 18 pashènt kontaminá ku e vírùs di corona.

E kasonan nobo di corona ta di entre otro Houten, Dalen, Nieuwendijk, regio di Tilburg i Helmond. Dos di nan a selebrá karnaval na Tilburg. Departamentu di Salubridat no ta eskluí ku nan a keda kontaminá pa un persona deskonosí. Inspekshon a sera hospital Beatrix na Gorinchem temporalmente pa atmishon nobo i bishita. E medida a sigui despues ku un dama a drumi un siman den hospital sin sa ku e tin e vírùs. Un kaso nobo ta di un dama di Helmond ku e munisipio a publiká ayera. E dama a bini djadumingu bèk di vakashon for di Italia ku su famia. Pasobra e no tabata sinti bon durante su viahe, el a tuma kontakto ku su dòkter di kas. Henter e famia ta keda den isolashon na kas pa dos siman. Diferente kompania a bisa nan trahadónan traha na kas òf ta manda nan kas bai traha. Pa algun kompania esaki ta obligatorio.