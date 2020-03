Polis ta tira pashènt sikiátriko fatalmente   

OCHTEN—Djadumingu polis a tira un pashènt sikiátriko (kondenado den klínika) mata na Ochten (Gelderland).

E hòmber (37) a hui alrededor di 16:30 huntu ku otro pashènt for di klínika Kijvelanden na Poortugaal. E duo a menasá un trahadó di e klínika ku arma i kuchú i a sekuestr’e hui via e entrada. Seguidamente nan a para un taksi pa sigui e ruta. Polis a start un persekushon riba A15 i nan a para e taksi na altura di Kesteren, pero e duo a hui na pia den direkshon di e tereno industrial na Ochten kaminda a start un tiroteo entre nan i polis. Aki un di nan a keda alkansá fatalmente. Polis a detené e otro pashènt i enkarsel’e. E shofur di taksi tambe a keda detené. E duo tabata separá riba un departamentu pa pashèntnan di alto rísiko di huida i peligroso. E víktima ta Dennie Mulder ku den último añanan tabata pone diferente video riba Youtube for di klínika Rooyse Wissel.