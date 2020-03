Tur kos ta indiká ku GENTZ por ta ku Estreno Mas Pikete 2021 den marcha

WILLEMSTAD,—-For di siman pasá djarason ‘E Mulina’, a bin ta bisa ku lo bai tin diferente negoshashon ku ta bai tuma lugá entre algun lider di grupo nan di Karnaval i tambe kabesante nan di diferente agrupashon musikal rondó di e dos marcha nan di 2021 ku ta kai dia 14 i 16 di febrüari.

Wikènt tras di lomba ‘E Mulina’, a haña informashon ku e chèns ta hopi grandi ku agrupashon musikal GENTZ TRE’CHIC por ta den kaya ku Grupo Estreno Mas Pikete. ‘E Mulina’, a drenta den kontakto ku Cesar Rodriquez ku ta e Roadmanager di e agrupashon GENTZ i nos a bisé di e informashon ku nos ta disponé di dje, pero mester bisa ku den mesun rosea Cesar a desmentí tur kos di loke ku ‘E Mulina’, a bisé di dje.

Mas despues ‘E Mulina’, a drenta den kontakto ku Quicy Sintiago ku ta un di e lidernan di Estreno Mas Pikete i nos a bisa Quincy ku nos ta na altura ku pa otro aña boso ta bai kaya ku agrupashon musikal GENTZ TRE’CHIC, mester bisa ku Quincy a konfirmá na ‘E Mulina’, ku nos informashon no ta kuadra i ku ningun momentu so e no a sinta ku ningun hende di agrupashon musikal GENTZ TRE’CHIC. Na final di nos kombersashon ‘E Mulina’, a bisa Quincy Sintiago ku “Tempu ta e mihó maestro”.