Gobièrnu di Venezuela ta ninga atake armá kontra Juan Guaidó

CARACAS – Diosdado Cabello, kabesante di Asamblea Nashonal Konstituyente di Venezuela, a indiká ku e gobièrnu ta responsabel di e atake, den kua a keda realisá durante un manifestashon di Juan Guaidó, den kua a usa arma di kandela.

Esaki nan a hasi uso di diferente media nan sosial pa bisa ku Guaidó ta un gañadó i ku e ta trata di gaña su propio hendenan. Esaki segun Cabello, kende ta keda konsiderá e hòmber mas poderoso di e pais, despues di e presidente Nicolas Maduro.

Segun Cabello, e ophetivo di Guaidó i su aliadonan ta pa krea informashonnan falsu i hasi mundu kompletu kere ku tabatin un atentado den su kontra.

E deklarashon a keda produsí dos dia despues di e insidente konfuso ku a keda registrá na e siudat di Barquisimeto, na sentro oksidente di e pais. Aki supuesto siguidó nan armá di e gobièrnu di Maduro, konosí komo ‘Colectivos’, a lòs bala i un di esaki nan inkluso a dirigí su arma riba Guaidó.

Cabello a sigui indiká ku den e kaso aki un hóben di 16 aña lo a resultá heridá i segun e, e hóben aki tabata na un gran distansia leu for di Guaidó, pues a kalifiká e insidentenan aki komo no relashoná ku otro.

Mas di 48 ora despues, outoridatnan hudisial i polisnan venezolano ainda no sa nada di e echo aki.

Segun Cabello, e evidensia di ku e kaso aki ta un mentira i un farsa lo tabata e reakshon di Guaidó mes pa ku presensia di e hòmber serka di dje. Esaki a indiká ku si supuestamente tin un hende armá i ku ta dirigí arma den bo direkshon, bo no ta sigui duna deklarashonnan manera nada no a pasa i tur hende ta keda super trankil.

Komo kontesta pa Cabello, via di Twitter, Guaidó a hustifiká su komportashon, afirmando ku ma su siudat natal, La Guaira, for di mucha a siña nan pa duna kara i no pone sobrá personanan rondó di bo den rísiko pa bo desishonnan. Esaki ademas a indiká ku no ta tur hende ta muha nan karson na momentu ku un hende ta menasá nan.

Guaidó a denunsiá un eskala violento di siguidó nan armá di ofisialismo kontra atversarionan di e gobièrnu sosialista. Esaki a indiká ademas ku e ta hasi un yamada na su simpatisantenan pa subi kaya dia 10 próksimo pa asina oumentá preshon kontra Maduro.

E insidente aki a keda kondená pa entre otro, Union Oropeo, OEA i e Grupo di Lima.