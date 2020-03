“Mi ta sigui traha pa biar paso nan no tin peso pa kibra mi”

WILLEMSTAD—Deporte Vigilante tabata den kontakto ku e abuelo di e deportista di aña 2019, Shamir Tremus, kende ta Nelson Tremos. Ta trata aki di e trahadó inkansa-bel pa su muchanan den e deporte di biar den bario di Boka Samí.

Nelson tabata riba e lista di nominadonan pa e premiashon deportista i dirigente di aña organisá pa FDOK, pero despues di algun dia, organisadónan a kita su nòmber. Un ke otro unda e tabata komo un di e kandidatonan pa e premio, den e kategoria dirigente tékniko di aña, pero dirigentenan di su federashon a splika ku e no ta nan miembro.

Esaki despues ku tabata miembronan di e komishon, ku a pone su nòmber, sin ku dirigentenan di e federashon, tabata na altura di esaki i mesora a reakshoná, ku e resultado ya konosí.

E kontakto tabata, pa asina e pone un i tur na altura ku trabounan ta sigui, unda e la duna un splikashon tambe di su relashon ku e federashon.

“Nos ta bezig hasiendo e lugá mas grandi, pa asina Shamir yuda mas mucha den e deporte di biar. Ta trata aki di e sitio di e deporte di biar den bario di Boka Samí, “Boka Star Pool Room”. Mi muchanan a bai 12 kompetensia Panamerikano i 5 mundial, unda nan a logra un number 5 den mundial.

Tur esakinan ta trabounan duru, ku ami a hasi pa e deporte di biar. Tin miembronan malkontentu, eseinan ta esnan ku no a logra bai niun, ni mi no ta mira tampoko ku nan lo por logra bai. Mi a hasi hopi pa biar. Lo mi sigui hasi tambe, paso nan no tin peso pa kibra mi.

Nan a purba un dia sin mi outorisashon i a manda kos korant sin mi ta na altura. Pero Shamir mi nietu a saka kara djadumingu último, despues di tur su logronan den deporte”, Nelson Tremus a deklará.

Mas aleu, riba e pregunta ku si bèrdat Nelson Tremus no ta miembro mas di e federashon lokal di biar, tabatin e siguiente kontesta i splikashon.

“Ami mes nunka a pone mi mes disponibel pa esei. Mi ta hopi rabiá. Mi no mester ta miembro, ta mi muchanan mester ta miembro. Loke ku mi a hasi pa biar, nan no por yega. Mi a bisa nan nunka ku mi no ta miembro. Basta tempu mi no ta ni hunga biar. Nunka e federashon a paga pa mi”, Nelson Tremus a konkluí bisando, rekordando ku lo e sigui traha pa su muchanan.