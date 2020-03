Ministerio di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa ta pidi tur hende pa akudí na e informashon ofisial

Punda– Ministerio di Salú, Medio Ambiente i Naturalesa (SMN), ta urgí un i tur pa tuma nota di informashon ofisial ku ta korekto i tei pa bo bienestar i trankilidat. Ya for di e di dos siman di yanüari minister di GMN, sra. Römer, a instalá un tim di eksperto den maneho riba tereno di salú, epidemiologia i malesanan infektuoso, pa atendé tur lokual ta nesesario rondó di e corona vírùs.

Tin kontakto ku dòkternan di kas i spesialistanan konserní i tambe ku institutonan manera hospital CMC, laboratorio ADC, Fundashon Kuido di Ambulans FKA, Airport CAP, Haf CPA, Chata, CTB, Crisisteam di gobièrnu etc. etc. E tim di eksperto ta konsistí di drs. Melfor, Sekretario General di SMN, dr. Arias, hefe interino di Sektor di Salú, dr. Gerstenbluth, epidemólogo nashonal i dr. Alcala komo suplente. E tim aki ta asistí pa mas profesional den área di salú di GMN. Tambe e tim tin asistensia di komunikadόnan di SMN i di gobièrnu, esta Direktorado di Komunikashon i Informashon, pa yuda duna informashonnan nesesario. Di e forma aki nos a i ta siguí prepará pa e momentu ku e vírùs COVID-19 yega Kòrsou, lokual meskos ku na otro paisnan, ta un probabilidat real. Minister ta pidi tur hende pa tuma informashon for di e kanal ofisial di gobièrnu i pone tur e notisianan -app, portrèt, video- ku no ta basá riba bèrdat un banda. Asina nos tur por keda trankil i kumplí ku nos parti di responsabilidat, esta yuda prevení plamamentu di e vírùs. Informashon Riba Facebook di gobièrnu por haña informashon korekto. Pa tur hende por ta mas trankil, gobièrnu a disidí ku tur djaweps durante rueda di prensa lo tin un ratu pa duna informashon tokante e desaroyo di e vírùs i tur djaluna lo risibí via medionan skibí un update.

Loke ta importante ta ku nos mester kòrda sigui e instrukshonnan pa nos por kuida nos mes i nos famia. Mantené e medidanan di higiena. Laba man ku habon regular pa 20 sekònde òf usa un sanitizer ku 70% di alkohòl òf mas. Tosa òf nister den un lensu i papel i tir’é afó òf tosa òf nister den parti paden di bo èlebog. Evitá di mishi ku bo kara, boka òf wowo.

Evitá kontakto innesesario ku hende malu. Limpia i desinfektá ophetonan i áreanan ku hende ta mishi ku n’e frekuentemente, manera kranchi di awa i man di porta. Ora hende ta tosa òf nister band’i bo hala sigur dos meter fo’i dje. I importante, si bo sinti ku bo tin síntoma di grip, no sali kas pero bèl bo dòkter di kas òf GMN, i GMN mes ta bin serka bo.

Numbernan di telefòn di GMN: 9345

Durante orario di trabou: 08000888 grátis òf 4322850, 432-2851 òf 432-2855