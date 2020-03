Jurrien Timber ayera tambe ku Ajax den nan derota

HULANDA—E hóben futbolista Jurrien Timber ayera tambe tabata ku e ekipo prinsipal di Ajax, den wega bálido pa KNVB Beker na Hulanda.

Un ke otro na momentu ku nan a hunga komo bishitante den stadion Galgenwaard dilanti di 22.601 fanátiko, kontra di FC Utrecht. Tabata wega ku e ekipo di Amsterdam a sufri derota ku skor di 2-0, despues di tabata atras 1-0 na sosiegu.

Un di e rumannan ohochi, Jurrien Timber tabata na banki komo suplente i no a logra mira akshon, den wega unda for di banki e la sinta mira kon su ekipo no ta logra nan pase pa e wega final di KNVB Beker.