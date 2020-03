Tailandia mes a suspendé wega ku FFK si kier a hunga

WILLEMSTAD—Mandatarionan di e pais, huntu ku dirigentenan di e federashon futbòl di Tailandia, a posponé e wega amistoso ku mester a tuma lugá na fin di luna aki.

Esaki unda ku kontra di tur pronóstiko dirigentenan di FFK, huntu ku tékniko Remko Bicentini, si a bai di akuerdo pa biaha pa Tailandia pa hunga bala e luna aki. Un ke otro despues ku Panamá a kanselá pa e wega, debí na Coronavirus.

Tabata algu, ku Deporte Vigilante a publiká, unda inkluso a risibí basta reakshon di parti di futbolistanan mes i tambe fanatikonan di e deporte rei futbòl.

Tur a desaprobá e desishon i komportashon aki, unda ku inkluso, tabatin duda ku lo por a forma un ekipo pa hasi e biahe.

Di e miembronan di direktiva ku Deporte Vigilante na e okashon ei a trata na komuniká kuné pa nan komentario, ningun no kier a bin dilanti. Tabatin ku no kier a kontesta i otronan ku manera semper no tabata di akuerdo pero mayoria ta disidí i esnan ku a splika di tampoko tabata na reunion i manera semper no tabata na altura di ningun desishon.

Miéntras tantu, tabata ayera ku FFK mes a reakshoná ku otro komunikado, indikando ku Tailandia mes a komuniká, pa asina posponé e partido.

Algu ku mayoria a antisipá, unda FFK tabata pensando otro.

E komunikado di FFK emití ayera, ta bisa tekstualmente lo siguiente:

“Manera FFK a publiká dia 27 di febrüari último, riba aserkamentu di Thailand i nos direktor tékniko Sr. Remco Bicentini, FFK a aseptá un partido amistoso kontra e ekipo nashonal di Thailand na Thailand.

Despues di a konsultá ku ekspertonan riba problemátika di Coronavirus, awe FFK ke duna nos amantenan di futbòl lokal, internashonal i tambe e pueblo di Kòrsou di konosé ku e partido amistoso aki a keda kanselá.

Risibí anekso un karta di e Promé Minister di Thailand, Sr. Prayut Chan-o-cha, den kual e ta duna di konosé ku mirando e brote di Coronavirus na Thailand, a tuma medidanan di urgensia for di kual e gobièrnu di Thailand ta hasi un petishon na instansianan gubernamental i privá pa kanselá tur aktividat ku lo konta ku aglomerashon di hende, unda por eksponé nan mes na riesgo pa keda infektá ku e Coronovirus, di kual ta inkluí e wega di fogeo programá pa nos selekshon nashonal.

FFK lo sigui informá tur e amantenan di deporte tokante di nos selekshon nashonal i futbòl lokal’.