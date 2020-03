Wilfrido Coffi a bira miembro honorario di CWB

WILLEMSTAD—Djárason último, dia 4 mart 2020, CWB a eligí nan direktiva nobo, pa e siklo 2020-2024. Esaki a tuma lugá, ku e siguiente resultado:

Direktiva Ekipo Postulá pa Funshon

Henny Bonafacio Pedelpusher Mike Vos (Sekr) Presidènt

Mirte Eekhof Team Willemstad Max Janssen (Sekr) Miembro

Karel van Haren Bellisima Messerschmidt (pres) Miembro Carine Jansch Bellisima Messerschmidt (pres) Miembro Mike Mol Sorsaka Bikers I. Vanblarcum (Pres) Miembro Everett Wilsoe Sorsaka Bikers I. Vanblarcum (Pres) Miembro

Miéntras tantu e direktiva nobo lo konvoká reunion general mas pronto posibel, pa asina entre otro yena e puesto di sekretario i tesorero ku ta vakante. Un ke otro debí ku no tabatin kandidato pa e puestonan aki.

Wilfrido Coffi a wòrdu eligí pa “Honorary Member”, pa e tremendo trabou ku e la hasi pa “Curaçao Cycling Federation”.

Coffi a drenta direktiva na yüni di aña 2015, ku e kondishon ku na momentu ku e hasi CWB miembro di UCI, e lo entregá su retiro.

Coffi tabata na kabes pa kambio di statuto pa kumpli ku eksigensianan di “Burgelijk Wetboek deel 2, FDOK, UCI i IOC.

Plan di Maneho ‘Development plan 2017-2020, CWB TO THE NEXT LEVEL’.

Dokumentu di Aplikashon pa bira miembro di UCI i COPACI.

Duna vários presentashon na kongreso di COPACI na Venezuela i Repúblika Dominikano.

Na novèmber 2017, CWB a haña e grato notisia ku CWB a bira miembro di UCI.

Despues di a logra hasi CWB miembro di UCI, Wilfrido a entregá su retiro na direktiva di CWB.

Den e reunion i por eskrito tur miembro di direktiva a pidi Coffi, mirando su eksperensia, pa keda yuda CWB, durante di e siklo te 2020.

Loke ku Coffi a bai di akuerdo i a kumpli kabalmente kuné.

Tambe Wilfrido a introdusí papiamentu na reunion general, notulonan i dokumentunan di CWB.

Ku e nombramentu di reunion general aki, Coffi ta djòin huntu ku Clotilde Vicente, ku ta e promé miembro honorario di CWB e lista di personanan ku a hasi un trabou èkstra ordinario pa CWB.