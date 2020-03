E di 14 edishon di Wela Seú den Hòfi Sterke Jerke

WILLEMSTAD,—-Dia 5 di aprel lo bai tin e dia 14 edishon di Wela Seú, kaminda ku 9 wela dinámiko i talentoso lo bai kompetí den e dicho sertámen. E tema lo bai ta “Bo kolo i bo bario”.

‘E Mulina’, a keda poné na altura ku kada un Wela ta bon prepará i nan ta kla pa demostrá ku edat no ta konta, i ku awor nan ta bai mustra kuantu balor kolo tin i mas ku tur kos kuantu amor kada un tin pa nan bario. Mester bisa ku e sertámen ta kuminsá 2 or di mèrdia i esaki ta pone pa kaba 7 or di anochi.

No ta un sekreto ku e promé 13 edishonnan a resultá un éksito rotundo. Pues e sertámen di djadumingu 5 di aprel Wela Seú lo bai bira mas kaki ku nunka,esaki ta palabra ku e hóbennan di awendia ta usa den kaya. No lubidá ku ta señora Swinda Alberto ta tras di e gran sertámen aki ya pa basta aña. I awor e ta bai pa su di 14 edishon Wela Seú ku 9 partisipante. Pues ban pa nos yena Hòfi Sterke Jerke dia 5 di aprel, i kòrda ku e tema ta kolo i bario. Nos ta topa ku otro den Sterke Jerke riba e fecha ariba menshoná.