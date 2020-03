Hulanda e di 13 pais na mundu ku mas kaso di coronavirus

WILLEMSTAD—Awor ta manera ku kada dia pasa mas ta e personanan ku ta saliendo pa dilanti ku a keda infektá pa coronavirus. E konteo te ku ayera ta di 101790 hende plama den 95 teritorio ku a keda infektá ku coronavirus. Mester bisa ku 55.562 hende a rekuperá, pero ku ya el a rekobrá biba di 3462 persona. Lokual ku ta alarmante ta e rapides ku e ta kresiendo pa lokual ta trata Hulanda. Siman pasa a konosé e promé kaso di coronavirus. Despues dje promé kaso a konstatá ku tabatin 8 hende ku e vírus. Djamars mainta e kantidat tabata 38.

Djarason el a yega 82, miéntras ku ayera el a yega 128 kaso di coronavirus. Lokual ku a hala atenshon tambe ta e echo ku ayera Hulanda a konosé e promé víktima dje vírus kua tabata un suidadano di 86 aña. Djarason e minister di Salubridat Bruno Bruins a duna di konosé den Tweede Kamer ku nan ta vigilando e pasonan di coronavirus hopi di aserka. E la informá prensa hulandes ku e kantidat a yega 128 i ku e ta premirá ku nan lo sigui subi den transkurso dje próksimo dianan.

E echo ku e kasonan ta subiendo di forma drástiko a trese kuné ku desishon a kai ku ta para e selebrashon di Dia di Aruba na Hulanda. Un aktividat tambe ku lo por rísiko di keda para ta Zomerkarnaval, pero mirando ku esaki ta den luna di yüli no tin niun desishon pa ku esei, di akuerdo ku informashonnan ku nos por a tuma nota di dje. Ta asina ku ainda no tin un kura pa coronavirus i táktika ku algun pais ta aplikando pa lokual ta trata e teritorio di rísiko ta di evitá aktividat di aglomerashon di hopi hende. Den kaso di Kòrsou ta asina ku dr Izzy Gerstenbluth a duna di konosé ku for di dia el a duna di konosé ku no ta kuestion di ku coronavirus ta yega Kòrsou, sino e pregunta ta ki dia.

Últimamente e ta siguiendo e desaroyonan hopi di aserka i lokual ku si e ta lamentá ta e mal weganan ku ta tumando lugá pa lokual ta trata e vírus aki. Den un kombersashon ku Vigilante a sostené kuné ayera el a indiká ku hendenan a yega asina leu ku nan ta bai GGD i bisa ku su persona a manda hende na e instansia pa buska mondkapjes pòrnada. E la señalá nos ku hendenan ta hasiendo mal uso di su nòmber i bisa ku el a bisa sierto kos, kua nunka esaki tabata e kaso.•