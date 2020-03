Klup di Shell ta akto pa tur fiesta bailabel

WILLEMSTAD,—-For di djarason tras di lomba na momentu ku a bira konosí ku a kùr af Klup di Shell pa organisá e kuater dia nan di Kantadó Mayó. Esaki mes ora a trese pániko pa e públiko grandi den ámbito di Kòmbèk.

‘E Mulina’, a bai hasi su hùiswèrk rondó di loke ku a bira konosí djarason tras di lomba. Nos a keda poné na altura ku pa solamente Festival di Kantadó Mayó e departamentu nan konserní a bisa e organisashon ku Klup di Shell no ta akto pa e dicho festival.

Pero pa loke ta trata fiesta nan bailabel si e sitio ariba menshoná ta 100%, pues no mester tin ningun sorto di pániko rondó di esaki. Esaki ta nifiká ku tantu promotornan i bailadó nan i mas ainda bandanan den ámbito di Kòmbèk por keda masha trankil,pasó nada no ta pasando.

Esaki ta nifiká ku tur e fiesta nan ku mester tuma lugá den Klup di Shell ta bai dor normal. No tin ningun problema pa ku e sitio en kuestion pa organisá ningun fiesta. Ta solamente pa e kuater dia nan di festival Kantadó Mayó no ta bai tuma lugá mas di Klup do Shell.